Após terceira derrota, a volta de Douglas Costa vira esperança no Grêmio

O torcedor do Grêmio não tem o que comemorar após a derrota para o Sport, por 1 a 0, nesta quinta-feira à noite, na Ilha do Retiro. Foi a terceira em três jogos, que deixa o time na lanterna do Campeonato Brasileiro sem nenhum ponto. Mas ficou uma esperança de recuperação pela estreia do atacante Douglas Costa.

Aos 30 anos, ele voltou ao time de coração após 11 anos atuando na Europa, com passagens por dois grandes clubes: a Juventus, de Turim (ITA) e o Bayern de Munique (ALE). Fora de forma, ele entrou aos 23 minutos do segundo tempo no lugar de Luiz Fernando, mas achou que ajudou a melhorar a produção do time. "A gente se comportou melhor no segundo tempo, quando tivemos mais posse de bola e poderíamos ter empatado", analisou.

Sobre a volta à velha forma, ainda foi reticente: "Não sei quando isso vai acontecer. Mas vai depender da continuidade dos jogos para readquirir mais ritmo. Fiquei muito tempo fora dos jogos", admitiu.

A última presença dele em um jogo oficial aconteceu há quatro meses, dia 11 de fevereiro, na final do Mundial Interclubes quando atuou diante do Tigres do México. Ele entrou no segundo tempo e conquistou o título mundial com o clube alemão.

O zagueiro Pedro Geromel, capitão do time, considerou a derrota injusta e reclamou muito das provocações adversárias, principalmente, no primeiro tempo. "O André (atacante do Sport) é experiente, quis provocar e jogar para o juiz. Isso não pode", comentou o zagueiro, ressaltando, que no segundo tempo o time colocou a bola no chão, criou chances, porém, não soube aproveitá-las. "A gente poderia ter saído daqui, pelo menos. com o empate."

A derrota deixou o Grêmio na lanterna ainda sem pontuar. E estragou até a festa do atacante Diego Souza, que completou 36 anos. O ex-companheiro André, feliz pela vitória do Sport, elogiou o gremista. "É um grande jogador, goleador e que é ídolo da torcida do Sport".