Após nova derrota, Renato diz que situação do Santos é 'incômoda'

O experiente volante Renato, do Santos, disse estar incomodado com a situação do clube no Campeoanto Brasileiro. O time perdeu para o Corinthians por 2 a 0 em São Paulo, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, e já soma três derrotas e apenas uma vitória no torneio.

"A situação é incômoda. A gente tem que jogar como a gente jogou no primeiro tempo do jogo de hoje, se impondo e criando oportunidades para fazer gols", disse o jogador na saída de campo. "Na primeira etapa, jogamos muito melhor que o Corinthians. Tivemos chances de abrir o placar, mas infelizmente não deu".

Depois de um primeiro tempo equilibrado e sem gols, com as duas equipes marcando e tentando saídas de bola rápidas, o segundo tempo mostrou Corinthians e Santos bastante diferentes. O clube mandante voltou superior e chegou a balançar as redes três vezes, mas a arbitragem anulou o primeiro apontando impedimento de Romero.

A derrota deixou o Santos em 15º na tabela do torneio depois dos jogos deste sábado, com apenas três pontos conquistados até agora. Na quarta-feira, a equipe recebe o Botafogo no Pacaembu, em São Paulo, às 21h, pela 5ª rodada do Brasileirão.