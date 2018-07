Após terceira derrota seguida, Ancelotti descarta crise no Real

O ótimo momento vivido pelo Real MadridÚltimo tropeço foi para o Atlético de Madrid por 2 a 0, resultado que coloca em risco a classificação às quartas da Copa do Rei. 'Ainda temos 90 minutos', afirma o técnico na temporada 2014/2015 durou até a conquista do título mundial no Marrocos, em dezembro. Depois da vitória sobre o San Lorenzo na decisão, o time espanhol viu sua sequência de 22 triunfos seguidos se encerrar com três derrotas consecutivas. A última foi para o rival Atlético de Madrid na quarta-feira, por 2 a 0, resultado que colocou em risco a classificação da equipe às quartas de final da Copa do Rei.

O início ruim de 2015, no entanto, foi encarado com naturalidade pelo técnico Carlo Ancelotti, que minimizou os resultados e garantiu que o Real ainda pode dar o troco no Atlético. "Falar em crise é exagerado. Na eliminatória (da Copa do Rei) ainda temos 90 minutos", comentou.

Antes de perder para o Atlético, o Real havia sido derrotado em amistoso contra o Milan e diante do Valencia, pelo Campeonato Espanhol. Mas foi o resultado diante do rival que mais preocupou, uma vez que a equipe precisará vencer por três gols de diferença na volta, no Santiago Bernabéu, se quiser seguir na Copa do Rei. "Não temos muitas possibilidade de passar na eliminatória, mas vamos tentar com todas nossas forças", prometeu Ancelotti.

No jogo de ida, no Vicente Calderón, Ancelotti deixou Cristiano Ronaldo no banco e só o colocou em campo no segundo tempo, quando o jogo já estava 1 a 0 para o adversário. "O Cristiano estava cansado e por isso não foi titular", explicou o treinador.