Após terceira derrota seguida, Chapecoense anuncia demissão de treinador

Depois de sofrer a sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro ao cair por 2 a 1 diante do Cruzeiro, no último domingo, na Arena Condá, em Chapecó (SC), a Chapecoense anunciou oficialmente na tarde desta segunda-feira a demissão do técnico Vinicius Eutrópio.

O novo resultado negativo manteve a equipe catarinense estacionada na 18ª posição da competição nacional, com 25 pontos, seguindo assim seriamente ameaçada pelo risco de rebaixamento à Série B.

"Nesta segunda-feira, a Associação Chapecoense de Futebol, em consenso com o treinador Vinicius Eutrópio, anuncia que o mesmo não é mais o comandante técnico da equipe. A Chapecoense deseja sucesso ao treinador em seus projetos futuros, cientes de que, em sua passagem pelo comando técnico do time, demonstrou respeito e dedicação ao clube", escreveu o clube na curta nota que publicou em seu site oficial para confirmar a saída do comandante.

O treinador acabou pagando o preço pelo péssimo desempenho que vinha tendo desde que assumiu a direção técnica da Chapecoense. Foram apenas 11 pontos em 12 partidas (sete derrotas, três vitórias e dois empates) à frente do time no Brasileirão, o que resultou em um aproveitamento de apenas 30,5%.

E, se forem levados em conta também os amistosos internacionais que o time realizou recentemente, o aproveitamento de Eutrópio é ainda pior. Foram 17 partidas ao total sob o seu comando, sendo que neste período ele acumulou 11 derrotas, quatro vitórias e dois empates, o que significou um aproveitamento de somente 27,4%.

Agora desempregado, Eutrópio havia chegado à Chapecoense em julho passado, quando substituiu o também demitido Vágner Mancini, hoje treinador do Vitória. Mancini foi escolhido para iniciar a montagem de uma equipe nova após a tragédia que matou quase todos os jogadores do elenco do time catarinense no final de novembro do ano passado, quando o avião que levava a equipe para a decisão da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional, caiu perto do aeroporto de Medellín.

Sem Eutrópio, a Chapecoense deverá ser dirigida pelo interino Emerson Cris nesta quarta-feira diante do Flamengo, em casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-americana deste ano.