Após terceira vitória, Levir sonha com título no Atlético-MG

A boa vitória por 3 a 2 sobre o Santos na última quinta-feira, a terceira consecutiva da equipe por esse placar no Campeonato Brasileiro, animou o Atlético-MG. Alguns jogadores deixaram o campo do Independência falando em título, e o técnico Levir Culpi apoiou. Ele ressaltou a diferença de 12 pontos para o líder Cruzeiro - 52 a 40 -, mas disse que o histórico do clube prova que a conquista ainda é possível.

"O Brasil é um País diferente. Para desmotivar um time basta um jogo. E para mobilizar um time, a mesma coisa. Então vivemos momentos assim, momentos de muito mais emoção do que razão. Pode acontecer sim, eu acredito muito nisso. É a quarta vez que treino o Atlético-MG, já peguei times em situações muito difíceis e viramos. Esse é o Atlético-MG, um time de emoção, de muita vibração. Então, acredito em tudo e os jogadores também estão acreditando", declarou.

Se o título é um sonho distante, pelo menos por enquanto, o G4 é uma realidade bem mais palpável. A vitória sobre o Santos colocou a equipe na quarta colocação, mesmo em meio a tantos problemas por contusão. Para não perder a condição, Levir pediu o apoio em massa da torcida no domingo, para o confronto diante do Vitória, novamente no Independência.

"Os jogadores estavam felizes porque através do esforço deles conseguimos chegar no G4. É uma situação muito difícil considerando as dificuldades que passamos. Então, estamos comemorando. E a melhor maneira de ficar no G4 é a torcida do Atlético-MG encher o estádio no próximo jogo, domingo. Quero contar com todos aqui no domingo, a torcida dá muita força e é muito importante em um jogo tão desgastante fisicamente como os que estamos tendo", comentou o treinador.