Após terremoto, Campeonato Mexicano será retomado na próxima terça

O Campeonato Mexicano voltará a ser disputado na próxima terça-feira, segundo informou a Federação Mexicana de Futebol. A competição não teve rodada neste final de semana por conta do terremoto de 7,1 graus na escala Richter registrado na última terça-feira no país.

O abalo causou mais de 300 mortes em Morelos, Puebla e Estado do México. Também houve cortes no fornecimento de energia, vazamento de gás, interrupção no serviço de telefonia e a suspensão do funcionamento do metrô, além de danos em diversas construções.

Os confrontos da 10ª rodada que aconteceriam neste fim de semana foram remarcados para os dias 17 e 18 de outubro. A 11ª rodada acontecerá nos dias 26 e 27 de setembro nos locais em que estavam previamente agendados.

A exceção fica por conta do duelo entre Cruz Azul e Pachuca, que foi trocado do estádio Azul da capital para o estádio Hidalgo, também na Cidade do México, por solicitação do governo.

A Federação Mexicana anunciou que a retomada da competição foi definida após reunião com autoridades, municipais, estatais e federais, que confirmaram que todos os estádio estão seguros para receber as partidas.

Além da paralisação do futebol local, o terremoto no México provocou outros efeitos esportivos no México. Os Mundiais Paralímpicos de Natação e de Halterofilismo, que seriam realizados de 30 de setembro a 6 de outubro na Cidade do México, foram adiados. Uma nova data para as competições ainda não foi determinada.