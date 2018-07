Após terremoto, federação adia jogos das oitavas da Copa do México

O forte terremoto que atingiu o México nesta terça-feira e deixou mais de 100 mortos resultou no adiamento de todos os confrontos das oitavas de final da Copa do México, marcados para esta terça, quarta e quinta. A federação de futebol do país anunciou durante a tarde a decisão, sem especificar se já definiu as novas datas e horários das partidas.

O abalo de 7,1 graus na escala Richter foi registrado nesta terça. Até o início da noite, o número era de 119 mortos, sendo 54 deles em Morelos, 26 em Puebla e 39 no Estado do México. O terremoto causou cortes no fornecimento de energia, vazamento de gás, interrupção no serviço de telefonia e a suspensão do funcionamento do metrô, além de danos em diversas construções.

Especula-se, inclusive, que o Estádio Azteca tenha sido danificado pelo abalo. Foi divulgado um vídeo com a arena, localizada na Cidade do México, sofrendo fortes tremores durante o terremoto e exibindo o que seriam rachaduras em sua estrutura. As autoridades, no entanto, não se manifestaram sobre o assunto.

O certo é que inicialmente a federação anunciou somente o adiamento da partida entre o América, que atua no Azteca, e o Cruz Azul. Somente depois, revelou também a remarcação das partidas: Monterrey x Universidad de Guadalajara, Monarcas Morelia x Tijuana, Chivas x Atlas, Pachuca x Zacatepec, Toluca x Atlante, León x Querétaro e Santos Laguna x Necaxa.