Após testar positivo para covid-19, Neymar se manisfesta nas redes sociais: 'Estamos bem'

Após a diretoria do Paris Saint-Germain anunciar que três jogadores do elenco testaram positivo para o novo coronavírus e Neymar ser confirmado como um deles, o craque brasileiro se manifestou por meio de sua conta no Instagram.

"Obrigada pelas mensagens... Estamos bem", escreveu Neymar ao compartilhar uma foto ao lado do filho, Davi Lucca. A mensagem foi publicada após o jornal francês L'Équipe afirmar que o brasileiro e os argentinos Di María e Paredes foram os infectados pela doença.

Ainda segundo o jornal francês, pessoas ligadas ao jogador teriam confirmado que ele, seu pai e seu filho se contaminaram, estão em recuperação e sem sintomas graves. Todos os atletas teriam passado férias em Ibiza, juntos, inclusive com outros jogadores e amigos, como a cantora Anitta.

De acordo com o procedimento para pacientes com covid-19, Neymar deve permanecer em isolamento por 14 dias e será acompanhado diariamente pelo médico do clube.

Vale lembrar que o Paris Saint-Germain ainda não fez sua estreia no Campeonato Francês em virtude da participação na final da Liga dos Campeões no último dia 23, quando perdeu para o Bayern de Munique.