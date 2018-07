Após testes, Dunga deve manter Oscar no time titular do Brasil

O técnico Dunga só confirmará a escalação da seleção brasileira cerca de 1 horas antes do início da partida contra a Venezuela, marcada para as 22 horas desta terça-feira, no Castelão, em Fortaleza. Mas no final da tarde os comentários no hotel onde a delegação está concentrada eram de que o meia Oscar sobreviveu à péssima partida que fez contra o Chile.

Após testar Lucas Lima no time titular em pelo menos dois dos três treinos realizados na capital cearense, o treinador teria decidido manter o jogador do Chelsea.

O santista que poderá sair jogando é outro: Ricardo Oliveira tem chances de ganhar a vaga de Hulk, por ser um jogador com mais presença de área. Na lateral-esquerda, Marcelo perdeu a posição para Filipe Luís.

Com isso, o Brasil poderá entrar em campo com Jefferson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Luiz Gustavo, Elias, Oscar, Willian e Douglas Costa; Ricardo Oliveira.