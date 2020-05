Após testes negativos, Chapecoense volta aos treinos presenciais na quarta feira

O elenco da Chapecoense está liberado para retornar aos treinos presenciais na quarta-feira. Nesta segunda, atletas, comissão técnica, funcionários e familiares apontaram testes negativos para a covid-19. Com isso, os jogadores vão ser submetidos a exames físicos nesta segunda e terça-feira.

Os treinos seguirão um rígido protocolo: além da verificação diária de temperatura e demais sintomas, os atletas serão divididos em grupos de seis e as atividades acontecerão em horários diferenciados, seguindo um cronograma. Algo semelhante o que outros clubes estão fazendo no Brasil neste período de pandemia do novo coronavírus.

Também como medida de segurança, o centro de treinamento estará com fluxo único: mesma entrada e mesma saída para todas as pessoas que comparecerem aos trabalhos da equipe catarinense.

O Campeonato Catarinense foi paralisado após as partidas da nona e última rodada da fase de classificação, em 15 de março. Avaí, Brusque, Figueirense, Marcílio Dias, Criciúma, Juventus, Joinville e Chapecoense se garantiram nas quartas de final. Concórdia e Tubarão vão lutar, em jogos de ida e volta, contra o rebaixamento.