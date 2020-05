Após testes, time catarinense confirma um caso de coronavírus em seu elenco

O Brusque confirmou na noite desta quarta-feira um caso do novo coronavírus em seu elenco, após testes realizados no início da semana. O volante Anderson Martins foi o único caso positivo.

Após a confirmação, o jogador foi encaminhado para realizar o tratamento da doença e ter acompanhamento médico. No momento, ele não apresenta sintomas e fará um novo teste de PCR, o mais complexo, que detecta a presença do vírus no organismo da pessoa.

Apesar do caso positivo, o Brusque seguirá seu cronograma de retomada das atividades, segundo informou o presidente do clube, Danilo Rezini. O mandatário afirmou que todos os protocolos de segurança foram e continuarão sendo seguidos e que o clube fará os treinamentos tanto na academia quanto no Centro de Treinamento.

O Brusque foi a grande surpresa do Campeonato Catarinense. Com os mesmos 17 pontos do líder Avaí, terminou a primeira fase na segunda posição. Sendo assim, enfrentará o Joinville, sétimo, nas quartas de final.