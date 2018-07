Após time sofrer 'choque térmico' em Recife, Dorival relaciona 2 novos reforços

No confronto, o time santista lutará para emplacar a segunda vitória seguida após ter batido o Botafogo por 3 a 0, no último domingo, no Pacaembu, onde se reabilitou de uma derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no Itaquerão.

Para este confronto, o técnico Dorival Júnior terá como novidades os meias Yuri e Jean Mota, reforços recém-contratados. Entretanto, não pôde incluir sete jogadores de seu elenco na lista de 23 nomes relacionados para o duelo.

Os desfalques são os seguintes: o zagueiro David Braz, que faz recondicionamento físico para tratar de dores no músculo adutor das duas coxas; o goleiro Vladimir, que está com estiramento na panturrilha direita; o zagueiro Lucas Veríssimo, com edema no posterior da coxa esquerda; o atacante Maxi Rolon, com lesão no joelho direito; Ricardo Oliveira, com lesão no joelho direito; e Gabriel e Lucas Lima, que estão com a seleção disputando a Copa América Centenário.

Confira a lista de 23 relacionados para o duelo deste domingo:

Goleiros - Vanderlei e John;

Laterais - Victor Ferraz, Zeca, Caju e Daniel Guedes;

Zagueiros - Luiz Felipe e Gustavo Henrique;

Meio-campistas - Thiago Maia, Renato, Yuri, Alison, Vitor Bueno, Jean Mota, Elano, Serginho, Léo Cittadini, Rafael Longuine e Ronaldo Mendes.

Atacantes - Paulinho, Joel, Matheus Nolasco e Diogo Vitor.