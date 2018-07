Após tirar Pato, Tite diz que Emerson merece sequência

SÃO PAULO - O técnico Tite explicou nesta terça-feira a opção por barrar Alexandre Pato e escalar Emerson na segunda partida da decisão da Recopa Sul-Americana diante do São Paulo, que acontecerá quarta-feira, no Pacaembu. Como costuma fazer nesses casos, o treinador falou sobre sequência e merecimento para justificar porque o badalado ex-atacante do Milan voltará para a reserva.

Mesmo sem grande destaque nas últimas partidas, Emerson estaria em melhor sequência, segundo Tite. O atacante, aliás, só perdeu a titularidade diante do Bahia e do Atlético-MG porque se contundiu no primeiro jogo da final da Recopa. "A sequência que fez Emerson e Danilo os credenciam essa continuidade", apontou, explicando também a volta do meia ao time.

Tanto Danilo como Emerson deixaram o campo do Morumbi na vitória por 2 a 1 lesionados. Por isso, para Tite, a volta de seus titulares de confiança era natural. "Mantenho uma estrutura de equipe que vem ao longo do tempo, com resultado e desempenho. É a mesma equipe que iniciou contra o São Paulo (primeiro jogo da final)."

Com a vantagem do empate, mesmo atuando em casa, o treinador admitiu o favoritismo corintiano, mas garantiu que ele é apenas pelo momento. Tite negou qualquer tipo de superioridade histórica a favor do Corinthians e fez questão de exaltar as conquistas do São Paulo.

"Merece respeito o São Paulo, mas temos vantagem, sim", comentou. "O favoritismo é em cima do momento, não de uma história. Vamos disputar um título, e ao longo da história só sete equipes conquistaram essa sequência de títulos: Libertadores, Mundial e Recopa. O último que teve isso foi o São Paulo, em 1992. Isso é um feito extraordinário", exaltou.