Após tirar Vasco da Série B, Joel Santana é demitido do clube

Joel Santana não é mais o técnico do Vasco. O treinador foi informado da decisão da nova diretoria do clube na manhã desta quarta-feira. A notícia já foi confirmada oficialmente pelo time carioca, em nota sucinta publicada em seu site. O novo comandante da equipe poderá ser anunciado até o final de semana.

"O treinador Joel Santana deixa o comando técnico do Vasco a partir de hoje. Por toda sua história em nosso clube agradecemos o trabalho realizado e desejamos sucesso na continuidade de um carreira vitoriosa", disse o comunicado.

Joel Santana assumiu o Vasco na 21º rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, poucos dias após Adilson Batista ser demitido. Este último caiu após a goleada por 5 a 0, em pleno São Januário, diante do Avaí. Apesar de ter garantido o acesso à Série A, a campanha vascaína sob o comando de Joel foi apenas regular. O time só conseguiu assegurar seu retorno à elite nacional apenas na penúltima rodada da competição.

Sob o comando de Joel, o Vasco fechou a sua campanha na Série B na terceira colocação, com 63 pontos, sete atrás do campeão Joinville e com seis pontos a menos do que a Ponte Preta, vice-campeã da competição nacional.