Após tiros, Fenerbahçe pede suspensão do Campeonato Turco

O Fenerbahçe pediu neste domingo à Federação Turca de Futebol que suspenda o Campeonato Nacional até que seja esclarecido o ataque a tiros que a delegação sofreu no último sábado, no interior do país. O ônibus com a delegação foi atingido e o motorista, ferido. Ele foi hospitalizado e seu estado de saúde é bom.

"Nós consideramos que, enquanto este ataque não seja solucionado de uma maneira que satisfaça o Fenerbahçe e a opinião pública, uma suspensão do campeonato é inevitável. Sangue correu e o futebol foi silenciado. Encontrar e punir os culpados é de vital importância para o Fenerbahçe", exigiu o clube por meio de comunicado. A federação ainda não se pronunciou.

Torcedores do Trabzsonspor são suspeitos do ataque, ocorrido após o Fenerbahçe bater o Rizespor por 5 a 1. O time de Istambul é o segundo colocado no Campeonato Turco, com 56 pontos, dois a menos que o rival Galatasaray, que neste domingo fez 4 a 2 no Karabukspor.