Após título, 50 mil torcedores recebem o Athletic Bilbao nas ruas

Trinta e um anos após levantar seu último troféu, o Athletic Bilbao sagrou-se, nesta segunda-feira, campeão da Supercopa da Espanha após placar agregado de 5 a 1 contra o poderoso Barcelona. Para celebrar o feito, nada menos que 50 mil torcedores ocuparam as ruas de Bilbao para receber a equipe campeã.

O troféu da competição foi consagrado como oferenda para a Virgem de Bergoña, padroeira da cidade, em cerimônia na Basílica de Bergoña na manhã desta terça-feira. Depois, de ônibus, o plantel se dirigiu à praça da prefeitura, onde se encontrou com os torcedores. A celebração teve discursos inflamados de Josu Urrutia, presidente do clube, do técnico, Ernesto Valverde, e do capitão, Gurpegui.

"Este troféu é por tudo que vocês nos deram. No fim, somos vocês, uma quadrilha. Isso apenas começou.", afirmou Adúriz, autor de quatro gols e herói do confronto contra o Barcelona. Nesta quarta, a equipe cessa as celebrações para pensar no duelo contra o Zilina, pelos playoffs da Liga Europa.

