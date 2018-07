Após título, Dorival leva reservas do Santos para jogo no Acre

O Santos vai ter só reservas para enfrentar o Galvez, nesta quarta-feira, em Rio Branco, no Acre, pela segunda fase da Copa do Brasil. Ainda de ressaca pelo título do Campeonato Paulista, o técnico Dorival Júnior resolveu arriscar e levar uma equipe mais fraca para o duelo. O Santos precisa vencer por dois gols de diferença para eliminar a volta.

Entre os relacionados estão jogadores do Santos B, como o lateral Ourinho e os meias Rafael Oller, Danilo e Gregore. Parte do grupo, entretanto, é velha conhecida do torcedor, casos de Caju, Leandrinho e Paulinho.

Mas a grande novidade na lista de relacionados é o volante Edwin Valencia, que não entra em campo desde junho do ano passado, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a disputa da Copa América, no Chile.

"Estou muito feliz. Agradeço a Deus por estar me dando a oportunidade de estar de volta em uma partida. Estou bem, fortalecido e isso vai me ajudar muito para o restante da temporada. Se o treinador precisar vou estar pronto para ajudar o time Agora, espero fazer uma boa partida. A expectativa é positiva", disse ao site do Santos.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS:

Goleiros: John e Vladimir;

Laterais: Daniel Guedes, Caju, Igor e Ourinho;

Zagueiros: Luiz Felipe, Lucas Veríssimo e Bruno Leonardo;

Volantes: Leandrinho, Fernando Medeiros e Valência;

Meias: Serginho, Rafael Longuine, Rafael Oller, Danilo e Gregore;

Atacantes: Paulinho, Lucas Crispim, Maxi e Matheus Nolasco.