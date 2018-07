Após título, Messi se apresenta para jogar a Copa América

Lionel Messi e Javier Mascherano se juntaram nesta quarta-feira ao grupo da seleção argentina, que tem três jogadores lesionados, entre eles o atacante Ezequiel Lavezzi, às vésperas de um amistoso contra Honduras, em casa, na próxima sexta-feira, preparatório para a Copa América Centenário.

O atacante e capitão Messi, grande astro do futebol mundial, e o volante Mascherano vêm de conquistas do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei pelo Barcelona. Com eles chegaram o meia Ever Banega, do Sevilla, com os três se juntando aos treinamento fechado da seleção.

A equipe dirigida por Gerardo Martino tem três jogadores lesionados: os meio-campistas Javier Pastore (Paris Saint-Germain) e Nicolás Gaitán (Benfica) e o atacante Ezequiel Lavezzzi (Hebei Fortune), que sofreu uma contusão no músculo adutor da coxa esquerda - os problemas dos outros não foram detalhados.

A Argentina encara a Copa América Centenário com o objetivo de encerrar um jejum e 23 anos sem títulos oficiais. Sua última conquista foi em 1993, quando faturou a Copa América, no Equador. "A Argentina tem de ganhar alguma coisa, devemos estar tranquilos que quanto mais juntos estivermos, melhor vão sair as coisas", disse Banega, no desembarque no Aeroporto de Ezeiza.

"Sempre sentimos a pressão (para ganhar), mas esta Copa não é uma revanche, vamos encarar o torneio com o mesmo entusiasmo com que fomos na passada e espero que possamos voltar à final", acrescentou Banega, que em 2015 participou da Copa América em que a Argentina perdeu a decisão para o anfitrião Chile.

A Argentina, que também perdeu a final da Copa do Mundo de 2014 para a Alemanha, estreará em 6 de junho contra o Chile. Depois, enfrentará o Panamá no dia 10. O último jogo na fase de grupos será diante da Bolívia, em 14 de junho.