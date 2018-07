Após título, André Jardine exalta atletas da base do São Paulo

O técnico da equipe Sub-20 do São Paulo exaltou os atletas da base tricolor após o tricampeonato da Copa RS, conquistada no último domingo após a vitória por 4 a 3 sobre o Palmeiras. O gol do título veio no último minuto de um jogador que está no radar de Dorival Junior para o time principal: Bissoli.

"Essa molecada lutou bastante e não podia passar o ano em branco", avaliou o treinador, ao site do clube. "Foi um ano com muito trabalho, dedicação de todos, e essa era última chance de ser campeão. Colocar o São Paulo no pódio, é uma satisfação."

Para Jardine, a conquista no último minuto tornou o título ainda mais importante para a história do São Paulo. O treinador diz que a virada sobre os palmeirenses foi a partida mais importante de sua carreira. "Foi emblemático. Uma virada com um a menos num clássico, numa final, foi o jogo mais importante, mais intenso da minha vida e vai ficar pra história."

Gaúcho com passagem na base do Internacional e do Grêmio, Jardine exaltou a conquista em Porto Alegre. "Tenho um carinho muito grande por essa terra, vir com o São Paulo e gritar 'é campeão' tem um gosto maravilhoso."

Sem prespectiva de grandes contratações para 2018, o São Paulo dará mais espaços a jogadores da base. O atacante Brenner é uma das apostas para a próxima temporada, depois de atuar como titular nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro no lugar de Lucas Pratto, que estava lesionado.