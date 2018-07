Após título brasileiro, Jailson ganha homenagem em sua terra natal

A conquista do título brasileiro rendeu uma homenagem para o goleiro Jailson, do Palmeiras, em sua cidade natal, São José dos Campos, no interior de São Paulo, na tarde desta segunda-feira. O arqueiro recebeu uma placa de honra ao mérito oferecida pelo prefeitura. "Fico muito feliz em receber essa homenagem. Eu sou de São José dos Campos, nasci aqui e estou sem palavras para agradecer essa homenagem que a minha cidade hoje faz para mim", declarou o goleiro para a imprensa local.

No último domingo, o goleiro também marcou presença na Paróquia Espírito Santo, onde participou de uma celebração. A mãe do goleiro, Maria Antônio Marcelino, também marcou presença na cerimônia na prefeitura. "É um orgulho saber que a cidade está homenageando meu filho", disse a mãe do camisa 49.

Jailson teve uma trajetória surpreendente como goleiro do Palmeiras. De terceira opção, passou a ser um dos protagonistas da conquista ao substituir Fernando Prass. Ao todo, ele fez 18 partidas com a camisa do Palmeiras, com 13 vitórias e cinco empates. Ainda não perdeu pelo clube no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras encerra a campanha no torneio neste domingo, quando enfrenta o Vitória, na Bahia. O técnico Cuca, que faz sua despedida do clube, deverá escalar um time reserva.