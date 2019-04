Após título, Carille admite que Corinthians 'precisa jogar mais'

O técnico Fabio Carille reconheceu que o Corinthians foi campeão paulista sem apresentar o seu melhor futebol. O treinador, que sagrou-se tricampeão estadual, afirmou que dentre as três taças conquistadas, a deste ano foi a que o time rendeu menos em campo sob o seu comando. "Em 2017, jogamos muito, em 2018 mais ou menos, esse ano pouco. Por outro lado, são 23 jogadores. Espero que esse título ganhe uma casca maior para jogar melhor e convencer também", projetou.

O treinador afirmou que o rendimento abaixo do esperado se deve ao pouco tempo de trabalho após seu retorno ao clube, com muitas mudanças do elenco. O discurso de Carille ganhou respaldo do presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, e aposta numa subida de produção do time durante o Campeonato Brasileiro.

"Quantas vezes entrei no vestiário e disse: 'A gente precisa jogar mais!' As críticas fazem parte. É um esporte coletivo, com 23 jogadores novos. Não é desculpa. Demos a resposta na vontade, na determinação. Dos grandes, não teve um time que manteve um nível alto o tempo todo, como nós em 2017. O Palmeiras oscilou, o São Paulo começou mal e chegou à final, o Santos fez jogos ótimos e jogos ruins. Temos tudo para fazer o nosso futebol melhorar", garantiu Carille.

O técnico elogiou as atuações do goleiro Cássio nas partidas decisivas que deram ao Corinthians o tricampeonato do Paulistão nesta fase final da competição. O jogador chegou a mais título exibindo protagonismo e 407 partidas com a camisa do clube.

O goleiro foi muito exaltado pelo treinador por suas defesas, principalmente após a segunda partida da semifinal contra o Santos, no Pacaembu, onde exibiu ótimo desempenho na derrota por 1 a 0 no tempo normal, fato que propiciou que o time corintiano tomasse apenas um gol e tivesse a chance de disputar a vaga na decisão nas cobranças por penalidades. Assim, ele também se redimiu da falha que cometeu ao sair de sua meta no lance do gol santista na vitória por 2 a 1 dos corintianos, em Itaquera, no confronto de ida do mata-mata.

Para Carille, Cássio é um goleiro calmo, que passa tranquilidade e segurança aos companheiros do setor defensivo. "Desde quando acompanho futebol, o Corinthians teve três grandes goleiros: Ronaldo, Dida e Cássio. Ele é um cara iluminado, que cresce quando tem de crescer. Principalmente no jogo contra o Santos, fez a diferença", ressaltou o comandante após o triunfo por 2 a 1 sobre o São Paulo, neste domingo, em Itaquera. "É merecedor de tudo isso. E é frio. Isso dá mais confiança para as horas decisivas", reforçou.