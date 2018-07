Após título com o Real Madrid, Di María se apresenta à seleção argentina

EZEIZA - Di María se apresentou nesta sexta-feira à seleção argentina na concentração em Ezeiza, cidade da região metropolitana de Buenos Aires. O jogador do Real Madrid ganhou quatro dias de folga a mais do que seus companheiros porque no sábado ele disputou a decisão da Liga dos Campeões da Europa, em Lisboa, Portugal.

Na ocasião, o Real conquistou o título ao bater o Atlético de Madrid por 4 a 1, na prorrogação, e Di María foi eleito o melhor jogador da partida. O gol da virada, inclusive, nasceu de jogada do meia pelo lado esquerdo, em que ele invadiu a área e chutou para defesa do goleiro Courtois, lance completado com cabeçada de Bale para o gol.

Com a chegada de Di María, o técnico Alejandro Sabella teve 26 jogadores à disposição para a atividade desta sexta-feira, realizada com portões fechados por sua opção. Ele ainda terá de cortar três atletas até 2 de junho, data limite para que as seleções entreguem as listas finais para a Fifa.

Di María é um dos titulares da Argentina, que estreia no Grupo F do Mundial contra a Bósnia-Herzegovina, em 15 de junho, no Maracanã, no Rio. Em seguida, a seleção enfrenta o Irã seis dias depois no Mineirão, em Belo Horizonte, e encerra participação na primeira fase do torneio contra a Nigéria, dia 25, no Beira-Rio, em Porto Alegre.