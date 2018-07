Após título da Copa do Brasil, Atlético-MG enfrenta o Coritiba

Com a vaga garantida na Copa Libertadores, em função do título da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro recebe o Coritiba, neste domingo, 30, às 19h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 37.ª e penúltima rodada do Brasileirão, para fazer a última partida do ano com a equipe "titular". O jogo marcará a despedida do presidente Alexandre Kalil, cujo mandato termina nesta quarta-feira.

Apesar de confirmar os titulares em campo, o técnico Levir Culpi mudará bastante a equipe. Os jogadores mais desgastados, após a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, que assegurou o título da Copa do Brasil, na última quarta, serão poupados pelo treinador. Como sãos os casos de Leonardo Silva, Luan, Leandro Donizete, Marcos Rocha e até mesmo Diego Tardelli.

Por sua vez, o zagueiro Réver, que voltou a ser relacionado na partida contra o Cruzeiro, depois de um longo período recuperando-se de lesão, o armador Guilherme, também recuperado de contusão, Pierre e Josué deverão estar em campo para ganhar ritmo de jogo.

Já pelo Coritiba, a equipe quer acabar de vez com a ameaça de rebaixamento que ainda ronda o time, tentando vencer e se livrar de vez do grupo que ainda corre risco de queda à Série B.

O técnico Marquinhos Santos não poderá contar com o zagueiro Wellinton. O atleta ainda sente dores musculares e vai desfalcar a equipe na partida contra os mineiros. Em sua vaga, deve escalar Bonfim e manter o esquema 3-5-2 utilizado nas rodadas anteriores.

Além de Wellinton, o Coritiba estará desfalcado do atacante Zé Eduardo, suspenso, e do volante Rosinei, lesionado.