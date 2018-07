Após título da Copa SP, técnico do Santos projeta promoção do grupo

SÃO PAULO - Os jogos contra Palmeiras e Goiás foram a prova para o técnico Claudinei Oliveira de que muitos dos jovens jogadores do Santos que conquistaram o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior estão prontos para ter uma chance na equipe principal com Muricy Ramalho. De acordo com ele, os atletas se portaram bem jogando com o estádio lotado.

Além do título da Copa São Paulo conquistado nesta sexta-feira, no Pacaembu, com o triunfo de 3 a 1 sobre o Goiás, o time do Santos havia passado pelo então favorito Palmeiras na semifinal, também num estádio lotado, na Arena Barueri.

"Eles fizeram dois jogos com a casa cheia e mostraram que podem jogar sob pressão", afirmou Claudinei Oliveira, ao comentar sobre a garotada santista. "A gente espera que alguns jogadores tenham oportunidades no time de cima. Alguns, aliás, já estão no profissional."

O lateral-esquerdo Emerson, o meia Pedro Castro e o lateral-direito Douglas são alguns desses atletas que já trabalharam no elenco profissional. O treinador do time júnior afirmou que ainda não conversou com Muricy sobre esse assunto, e preferiu não dizer quem poderia ser aproveitado na equipe principal.

Após o título conquistado no Pacaembu, praticamente todos os jogadores falaram sobre a chance de jogar com Neymar e companhia. "Estamos fazendo por merecer, correndo muito", disse Emerson. "Mas ainda temos de amadurecer. É só ter tranquilidade, porque qualidade já mostramos que temos."