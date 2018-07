Após título da Recopa, Ronaldinho Gaúcho fala em tom de despedida

Após conquistar o título da Recopa Sul-Americana pelo Atlético-MG, em vitória contra o Lanús, Ronaldinho Gaúcho parece mesmo estar de saída do clube brasileiro. Na manhã desta quinta-feira, o jogador postou mensagem em tom de despedida por meio de seu Twitter.

"Essa parceria deu muito certo!! Galo vai estar sempre no meu coração!!", escreveu o jogador na rede social. Logo após, o camisa 10 postou um vídeo filmado por ele mesmo durante as comemorações no Estádio do Mineirão.

Depois da partida, o jogador, que foi substituído no segundo tempo, disse à Fox Sports que cumpriu seus objetivos no clube. "Vim para esse clube para fazer história e consegui. Estou realizado, só tenho a agradecer ao presidente, à torcida e estou muito feliz de ter correspondido com todas as expectativas."

Aos 34 anos, o jogador do Atlético-MG não atravessa grande fase no Atlético-MG. Sem a mesma velocidade de outrora, o jogador constantemente é substituído pelo técnico Levir Culpi. No ano passado, o jogador ficou próximo de um acerto com o Besiktas, mas a negociação acabou não certo por conta do próprio meia, que preferiu ficar no time mineiro.