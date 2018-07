Após título e rebaixamento, Wigan anuncia novo técnico Depois de encerrar um temporada na qual fez história ao conquistar uma inédita Copa da Inglaterra e depois amargar o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Inglês, o Wigan anunciou oficialmente nesta sexta-feira o seu novo técnico. Trata-se do escocês Owen Coyle. Ele chega para substituir espanhol Roberto Martínez, que trocou o clube pelo Everton, também da Inglaterra, no início deste mês.