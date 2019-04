Após título espanhol, técnico do Barcelona projeta conquista da tríplice coroa

Com a vitória sobre o Levante por 1 a 0, neste sábado, o Barcelona conquistou o seu 26.º título do Campeonato Espanhol. O triunfo na competição nacional foi o oitavo em 11 anos e o segundo consecutivo. Lionel Messi saiu do banco de reservas para fazer o gol e se isolar como o maior campeão do torneio doméstico, com 10 títulos, superando o ex-companheiro Andrés Iniesta.

A conquista também foi a primeira do argentino como capitão do time da Catalunha. Além disso, ele deve terminar o Espanhol como artilheiro isolado, com 34 gols, bem à frente do companheiro Luis Suárez e de Karim Benzema, do Real Madrid. Os atacantes estão empatados com 21 tentos e dificilmente alcançarão o camisa 10 do Barcelona nos três jogos restantes do campeonato.

Em todas as competições, Messi marcou 46 vezes e ainda pode ampliar essa estatística em partidas da Liga dos Campeões da Europa, pela qual o Barcelona enfrenta o Liverpool nas semifinais, além dos jogos no Campeonato Espanhol. Há também a final da Copa do Rei contra o Valencia, no dia 25 de maio. Se triunfar nas duas competições restantes, o time catalão conquistará a tríplice coroa, que não vem desde a temporada 2014/2015.

Técnico da equipe azul-grená, o espanhol Ernesto Valverde exaltou o seu capitão. "Messi marca contra todos e nos deu o título", disse o treinador. "Ganhar por uma boa margem e duas vezes consecutivas, dada a dificuldade do torneio, nos deixa muito felizes. É um orgulho para nós", comemorou.

Após o 1 a 0, o Levante tentou empatar e mandou uma bola na trave com Enis Bardhi. Os visitantes pressionaram até o apito final, mas não puderam evitar a festa dos donos da casa no estádio Camp Nou.

Suárez comentou o lance, destacando a sorte dos anfitriões. "Tivemos um pouco da sorte de campeão quando a bola bateu na trave e não entrou. Hoje (sábado) mostramos isso contra um rival que está lutando para permanecer na primeira divisão. Tivemos que jogar duro até o final, então temos muito mérito por ter conquistado outro título da liga", disse.

Com o título antecipado do Campeonato Espanhol, o Barcelona pode se concentrar no confronto diante do Liverpool, na Espanha, nesta quarta-feira. Valverde disse que o objetivo é vencer a competição para dar mais um passo em busca da tríplice coroa. "Queremos continuar vencendo. Temos a sorte de estar em mais duas competições e esperamos poder comemorar mais nesta temporada".

O presidente do clube endossou o desejo de seu técnico. "Todos as copas nos deixam animados. O objetivo é a tríplice coroa, é claro, como em todos os anos", disse Josep Maria Bartomeu. O mandatário também comemorou mais uma conquista do Espanhol nos últimos anos. "São oito ligas de onze, é um orgulho".

Vice-capitão do Barcelona, Sergio Busquets destacou que será muito difícil repetir a marca do time catalão. "Oito títulos em 11 anos será muito difícil de alcançar, porque a liga é muito difícil e tem os melhores times, que lutam pelos campeonatos europeus. O que fizemos é histórico ", disse o volante.