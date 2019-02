Após título, Fernando Miguel diz que Vasco ainda está em processo de crescimento

Campeão da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca - e garantido na terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco inicia a sua caminhada na Taça Rio - o segundo turno do Estadual - neste sábado com o clássico contra o Botafogo, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Mesmo com tantas conquistas, o goleiro Fernando Miguel diz que o time ainda está em crescimento.

"Estamos felizes com a evolução, mas ainda estamos em processo de crescimento como equipe. O comprometimento no elenco é total. Temos confiança em todos os jogadores do grupo e temos convicção que os escolhidos pelo Alberto (Valentim, técnico) para disputar esse clássico vão corresponder e fazer a equipe seguir evoluindo", disse o goleiro, comentando sobre a possibilidade da comissão técnica não escalar força máxima no clássico.

Titular nas nove partidas disputadas pelo Vasco na temporada de 2019 - contando a Copa do Brasil -, Fernando Miguel está há 495 minutos sem sofrer gols no Campeonato Carioca. Esta boa fase foi comemorada pelo goleiro.

"Estou bastante feliz com o meu trabalho. Tem se falado bastante sim do meu trabalho, as pessoas estão reconhecendo isso, os torcedores estão valorizando muito o que venho fazendo. Quem está em destaque ou sendo falado é o que menos importante para nós. O importante é que todos tenham consciência da função dentro da equipe. Temos evoluído por existir comprometimento, concentração e respeito por todas os times que estamos enfrentando", completou.