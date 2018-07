Após título, Gallo exalta superação da seleção sub-20

A conquista da seleção brasileira sub-20 no Torneio de Cotif, na última quarta-feira, deixou o técnico Alexandre Gallo extremamente satisfeito. Não só pelo troféu na competição amistosa, mas principalmente pelo poder de superação demonstrado pelos atletas, que tiveram que enfrentar um formato diferente no campeonato, jogado em dois tempos de 35 minutos e em campos de grama sintética.

"Vencer mais uma competição é sempre bom. O mérito é dos atletas, que se dedicaram, tiveram que se adaptar ao que é a competição. Tivemos o intuito de ficar com eles um bom tempo, senão não teríamos conseguido trazê-los para essa competição. Houve uma dificuldade muito grande em relação ao gramado, mas o time superou, se encaixou no esquema e graças a Deus vencemos", declarou à CBF TV.

A conquista veio após uma vitória por 2 a 0 sobre o time do Levante. Na primeira fase, no entanto, a equipe começou mal, com empates diante do Catar e do Equador, mas reagiu e arrancou com quatro triunfos seguidos para ser campeão. Para Gallo, essa superação mostrou a força da equipe, que, segundo ele, está pronta para a disputa do Sul-Americano da categoria em janeiro de 2015, no Uruguai.

"Eles (jogadores) estão lutando muito, essa entrega é importante para nós. Estou muito feliz com isso e vai nos credenciando a pensar que vamos fazer um grande Sul-Americano. Esse grupo é forte, vem trabalhando há algum tempo e foi muito bem. Tivemos adversários difíceis, como Argentina e Equador, e conseguimos ir bem", afirmou o treinador.