Após título, Guilherme Arana confirma que está de saída do Corinthians

Após a conquista do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Guilherme Arana confirmou que está de saída do Corinthians. O negócio com o Sevilla, da Espanha, deve ser concretizado nos próximos dias. "É um sonho jogar na Europa, está muito perto. Foi meu melhor ano como profissional, fiz boas atuações e conseguimos o título", disse.

Em tom de adeus, o jogador revelou em meios às comemorações do título que recebeu uma proposta oficial do Sevilla. "Não sei se vou estar aqui ano que vem, por isso me emociono mais ainda. Tudo indica que vou embora. Não assinei nada, mas tem a possibilidade de eu ir para a Europa. Chegou proposta oficial do Sevilla", afirmou.

O diretor de futebol Flávio Adauto admitiu o interesse do Sevilla em Guilherme Arana, mas afirmou que a negociação não está concluída. O dirigente, inclusive, promete buscar reforços para 2018. "O Arana falou isso, mas não tem nada certo. O Sevilla ficou de voltar. Não vamos trancar a carreira dele. Se a gente perder três, vamos trazer outros três", comentou.

