Após título inglês, Pellegrini exalta jogadores do Manchester City

MANCHESTER - O técnico do Manchester City, Manuel Pellegrini, não escondeu a empolgação com o título do Campeonato Inglês, conquistado neste domingo, e afirmou que a equipe foi a melhor de toda a competição. Para ele, nesta temporada foi possível ver "um grande time, uma grande instituição e uma grande comunidade de apaixonados" pelo clube.

O título do Manchester City veio após vitória por 2 a 0 sobre o West Ham, neste domingo, pela última rodada do campeonato. A torcida chegou a invadir o gramado após o apito final para comemorar. "Foi uma temporada muito especial para nós. Não começamos muito bem, mas após a sexta partida fora de casa, quando havíamos ganhado apenas um ponto em 18 possíveis, disse aos jogadores que precisaríamos mudar de postura. Eles acreditaram em mim e, desde aquele jogo, fomos a equipe que mais ganhou pontos fora de casa", contou o técnico chileno.

Pellegrini também afirmou que pretende ganhar mais títulos com o Manchester City. "Os grandes times não podem ficar satisfeitos com um título só. Vamos celebrar hoje e amanhã, mas quarta vamos voltar ao trabalho para a próxima temporada, porque o clube e os jogadores merecem mais títulos", disse ele.

Pellegrini assumiu o Manchester City em junho do ano passado, em substituição ao italiano Roberto Mancini, que fora demitido do cargo em maio, após a derrota para o modesto Wigan na Copa da Inglaterra. E o chileno já teve sucesso na primeira temporada, com o título inglês.