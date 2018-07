Após título, jogadores do São Paulo curtem período curto de férias

Os jogadores do São Paulo vão ter pouco tempo de férias, pois o time disputou o segundo jogo da final da Copa Sul-Americana no último dia 12 e volta aos trabalhos já em 3 de janeiro. Apesar disso, os atletas querem aproveitar ao máximo o período de descanso e tentar viajar para relaxar após uma longa temporada.

A maioria usa o tempo livre para ficar com a família e voltar para a terra natal. É o caso de Rhodolfo, que nasceu em Barra do Jacaré (PR), Jadson, que é de Londrina (PR), e de Luis Fabiano, que foi ficar mais perto dos parentes em Campinas (SP). Casemiro, Denis e Léo também foram para o interior de São Paulo.

Já o técnico Ney Franco, o zagueiro João Filipe, o lateral esquerdo Cortez e o meia Maicon viajaram para o Rio. Cícero, por sua vez, ficou no estado vizinho, o Espírito Santo, pois é da cidade potiguar de Castelo. Já Rafael Toloi e Douglas preferiram ir para Goiás, enquanto Paulo Miranda foi para a Bahia.

O Nordeste também foi um destino de outros jogadores do São Paulo, como Denilson (João Pessoa e Porto de Galinhas), Edson Silva (Alagoas) e Osvaldo (Fortaleza). O meia Ganso voltou para Ananindeua, no Pará. Outros atletas, porém, preferiram um destino fora do País. Foi o caso de Cañete, que seguiu rumo à Argentina, e Rogério Ceni e Wellington, que foram para os Estados Unidos.