Após título, laterais do Botafogo festejam bom momento na equipe

RIO - Depois de um início de temporada de incertezas e de pouco destaque, os laterais Lucas e Júlio César agora festejam o bom momento que vivem com a camisa do Botafogo. Os dois jogadores foram decisivos na semifinal e na final da Taça Guanabara, respectivamente diante de Flamengo e Vasco, e já projetam novas conquistas pelo clube depois de ajudarem o time a faturar o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre os vascaínos, no último domingo, o lateral-direito Lucas ficou de fora dos quatro primeiros jogos deste torneio estadual por causa de um lesão na canela direita, mas depois engatou uma boa sequência de partidas que acabou sendo premiada na decisão disputada no Engenhão.

"Oswaldo (de Oliveira) dá essa liberdade para atacarmos, mas com responsabilidade. Júlio César fez gol na semifinal, eu na final. Temos que estar sempre ajudando, independentemente da posição. É assim que o Botafogo está crescendo e que vamos ter sucesso", ressaltou Lucas.

Julio Cesar, por sua vez, destacou que o time não pode se iludir com a conquista da Taça Guanabara e precisa seguir focado na busca pelo troféu da Taça Rio, que garantiria o título estadual por antecipação.

"O importante é o grupo todo ajudando, independentemente de quem faça o gol. Nosso time foi muito bem nesses dois jogos, vamos manter disposição e concentração para o começo da Taça Rio", assegurou o lateral-esquerdo, que balançou as redes diante do Flamengo na semifinal do primeiro turno com um golaço já antes do primeiro minuto de jogo. "O jogador faz história no clube ganhando títulos. Temos tudo para marcar história, um grupo muito bom, unido e que gosta de trabalhar. Começamos o ano com o pé direito, mas não podemos deixar cair", completou.