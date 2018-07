Após título, Manchester City vence amistoso sob olhares de seu dono

ABU DABI - Quatro dias depois de conquistar seu quarto título inglês na história, o Manchester City voltou a campo nesta quinta-feira, com bem menos pressão, para uma partida festiva. Em Abu Dabi, sob os olhares de seu bilionário dono Mansour bin Zayed Nahyan, o time inglês derrotou o Al Ain por 3 a 0, com gols de Marcos Lopes, Stevan Jovetic e Jordi Hiwula.

O City entrou em campo com uma escalação alternativa, apenas com jogadores que não disputarão a Copa do Mundo. Entre eles, nomes conhecidos, como Clichy e Nasri, que ficaram de fora da convocação francesa, além de Kolarov e Jovetic, que não vêm ao Brasil porque Sérvia e Montenegro não se classificaram para o Mundial.

No último domingo, o Manchester City conquistou o título inglês ao derrotar o West Ham por 2 a 0, em casa. Após uma festa nas ruas da cidade na segunda-feira, os jogadores embarcaram para os Emirados Árabes Unidos. Lá, foram recebidos por Mansour bin Zayed Nahyan, que os parabenizou pelo troféu.