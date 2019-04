Após título, Mbappé diz que ficará no PSG e técnico comemora volta de Neymar

Após o empate do Lille com o Toulouse neste domingo, o Paris Saint-Germain confirmou seu oitavo título do Campeonato Francês com antecedência. Em clima de festa, o PSG entrou como bicampeão para a partida em casa diante do Monaco, vencida por 3 a 1, com retorno do brasileiro Neymar, recuperado de lesão.

O atacante Kylian Mbappé fez os três gols da equipe parisiense e é o grande destaque do torneio nacional, do qual é artilheiro isolado, com 30 gols. O jovem francês comemorou a marca individual e confirmou que fica no time para a próxima temporada, apesar das especulações de uma transferência para o Real Madrid a pedido do técnico Zinedine Zidane.

"Estou feliz pelos gols! E a temporada não terminou, então poderei marcar mais. Mas queríamos o título acima de tudo. E sim, fico no PSG, estou envolvido com o projeto. Bom para o (Real) Madrid que eles têm Zizou, vou ver os jogos deles como um admirador", disse Mbappé após o título.

O atacante recebeu elogios do técnico Thomas Tuchel por conta do grande desempenho no Campeonato Francês. "É um tubarão: se cair uma gota de sangue, ele vem", comparou o treinador. O alemão também comemorou a volta de Neymar: "Ele tem qualidade para fazer coisas extraordinárias e decisivas. Eu não tinha dúvidas de que poderia jogar e ele mostrou nos primeiros 15 minutos que é capaz de encontrar soluções e acelerar o nosso jogo".

O comandante do PSG também projetou a escalação do atacante para a partida do próximo sábado, quando a equipe da capital francesa enfrenta o Rennes, no Stade de France, em Saint-Denis, pela final da Copa da França. "Eu acho que ele está pronto para o jogo", declarou Tuchel sobre Neymar.

Mbappé ainda comentou a decisão do próximo fim de semana. Segundo o atacante, a partida deste domingo ajudará no confronto diante do Rennes. "Foi uma boa preparação para a final. É verdade que ainda estamos decepcionados com a eliminação para o Manchester United (nas oitavas de final da Liga dos Campeões), mas o futebol continua. Ainda há títulos em disputa e quero que ganhemos a Copa da França", ressaltou.

A queda para a equipe inglesa nas oitavas do torneio continental frustrou a maior ambição do PSG na atual temporada. O clube investiu pesado em contratações como Neymar e Mbappé com o objetivo de conquistar o título europeu, mas o United acabou revertendo a desvantagem no mata-mata após ser derrotado no jogo de ida, na Inglaterra. Depois disso, o time inglês acabou sendo eliminado pelo Barcelona nas quartas de final.

"É um grande objetivo (ganhar a Liga dos Campeões), mas um clube como a Juventus espera há 20 anos para vencer, e é a Juventus", ponderou Tuchel, se referindo ao time italiano, que nesta edição da competição europeia foi eliminado pelo Ajax, da Holanda, nas quartas de final.