Após título, Messi e brasileiros ganham folga no Barça

BARCELONA - Depois da conquista doMundial de Clubes, no domingo, o Barcelona anunciou um descanso extra aos seus jogadores sul-americanos e ao meia Seydou Keita, de Mali. A folga prolongada, em razão das festividades de Natal, terminará no dia 29.

Desta forma, os argentinos Messi e Mascherano, os brasileiros Daniel Alves, Adriano e Maxwell e o chileno Alexis Sánchez, além de Keita, ficarão de fora da partida contra o Hospitalet, na próxima quinta-feira, pelo jogo de volta da quarta rodada da Copa do Rei - um empate garante o Barcelona nas oitavas de final.

A folga se segue ao título mundial conquistado no domingo, na goleada de 4 a 0 sobre o Santos, no Japão. O descanso terá início após o desembarque dos atletas em solo espanhol ainda nesta segunda-feira.