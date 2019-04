Após título mineiro invicto, Léo foca Libertadores e 'recordes' para o Cruzeiro

O zagueiro Léo afirmou, após o título invicto do Campeonato Mineiro, que o time está preparado para acumular novas conquistas e recordes. "Demonstramos nossa força. O Cruzeiro é um time preparado para superar grandes desafios, atingir recordes. O Brasileiro, a Libertadores são os nossos focos."

O experiente zagueiro, de 31 anos, um dos líderes do elenco do técnico Mano Menezes, afirmou que a equipe está no ponto para subir degraus importantes nesta temporada. "A Libertadores é um torneio em que é preciso vencer fora de casa. E o Cruzeiro mostrou que sabe ganhar títulos na casa do adversário", disse o defensor, referindo-se às conquistas frente ao Atlético, no Estádio Independência, e diante do Corinthians, na Copa do Brasil do ano passado, em Itaquera.

"Temos uma estrutura formada há três anos que é reforçada todo final de temporada. Podemos enfrentar qualquer equipe de igual para igual. Começamos bem na fase de grupos da Libertadores e precisamos manter esse ritmo daqui para frente", afirmou Léo.

O Cruzeiro joga nesta terça-feira, às 17 horas (de Brasília), na Venezuela, diante do Deportivo Lara, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O time já tem vaga garantida nas oitavas de final, pois venceu os quatro primeiros jogos e lidera o Grupo B, com 12 pontos. O Deportivo Lara tem cinco pontos, seguido por Emelec (três) e Huracán (um).

Mano Menezes vai ter a dor de cabeça que todo técnico gosta de ter para escalar a equipe: várias opções. Principalmente no meio de campo, setor no qual Marquinhos Gabriel atuou muito bem nos jogos finais do Mineiro. O ex-jogador do Corinthians entra na briga por uma vaga junto com David, Rafiha e também Pedro Rocha, outro que foi bem na decisão do Estadual, e poderá ser utilizado nos mata-matas da principal competição sul-americana.

"O Cruzeiro vai sempre entrar para brigar por todos os títulos. Não vamos ganhar todos, mas este grupo tem um potencial muito grande para ser campeão", afirmou Mano.