Após título, Monaco avisa que 'fará tudo o que for possível' para manter Mbappé

O título que encerrou o jejum de 17 anos do Monaco no Campeonato Francês foi muito festejado pelos jogadores nesta quarta-feira, logo após a vitória sobre o Saint-Étienne por 2 a 0, em casa. Mas, além da comemoração, um segundo fator foi tema dominante das entrevistas pós-jogo: a permanência ou não de Kylian Mbappé.

Grande revelação do futebol europeu na temporada, o jovem atacante de 18 anos participou de 15 gols - e marcou 12 - dos últimos 13 jogos do Monaco no Campeonato Francês. Teve, ainda, grande destaque na Liga dos Campeões da Europa, na surpreendente campanha da equipe até a semifinal, quando caiu para a Juventus.

Mbappé, assim, passou a ser disputado por clubes como Barcelona, Real Madrid e a própria Juventus. Mas, para o vice-presidente do clube, Vadim Vasilyiev, a expectativa no Monaco é de que o atacante permaneça na próxima temporada.

"Nossa intenção é que ele fique e faremos tudo o que for possível para que ele continue conosco", afirmou Vasilyiev após a vitória. "Não falei nada com nenhum outro clube porque o que o jogador quer é prioridade".

Já Mbappe, que chegou a ser comparado pelo seu compatriota Karim Benzema, do Real Madrid, com o brasileiro Neymar, desconversou sobre o futuro e apenas comemorou a importante conquista. "Conseguimos manter nossa jornada contra equipes como o Paris Saint-Germain e o Nice, que somaram um número incalculável de pontos e seguiram nosso ritmo até o fim. Infelizmente para eles e felizmente para nós, ficamos com a taça", festejou a grande revelação da temporada.