Após título mundial, Bayern leva susto em casa e só empata no Alemão

No primeiro jogo após a conquista do título do Mundial de Clubes, na semana passada, o Bayern de Munique levou um susto nesta segunda-feira, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Alemão. Os campeões mundiais saíram perdendo por 2 a 0 e sofreram para empatar por 3 a 3 com o Arminia Bielefeld, ameaçado de rebaixamento.

Com o tropeço, na Allianz Arena, o Bayern teve reduzida a vantagem sobre o vice-líder RB Leipzig. Soma agora 49 pontos, contra 44 do segundo colocado. Já o Arminia ocupa somente o 16º lugar, dentro da zona da degola, com apenas 18 pontos.

Sem contar com alguns titulares no começo da partida, como Benjamin Pavard, Thomas Müller e Joshua Kimmich, que entrou na etapa final, o Bayern começou muito lento, confessando certo desgaste após a "ressaca" do título conquistado no Catar, na quinta-feira passada.

Demonstrando falta de intensidade, o time da casa foi surpreendido ao levar dois gols em menos de 30 minutos. Aos 9, Michel Vlap abriu o placar. E, aos 37, Amos Pieper, com assistência de Vlap, ampliou a vantagem dos visitantes.

A situação só não ficou mais complicada porque Robert Lewandowski descontou logo aos três minutos do segundo tempo. Mas, apenas um minuto depois, o Arminia voltou à carga. Aproveitando nova hesitação da defesa bávara, Christian Gebauer anotou o terceiro gol dos visitantes.

O Bayern, então, "acordou" no jogo. Passou a controlar as ações, em busca ao menos do empate. Aos 13, Corentin Tolisso aproveitou assistência de Leroy Sané e marcou o segundo dos anfitriões. Na sequência, aos 25, Alphonso Davies decretou o empate no marcador, assegurando um ponto ao favorito na tabela.