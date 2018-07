Após título Mundial, Real inicia preparação para clássico sem Cristiano Ronaldo e Benzema

Depois de conquistar o título do Mundial de Clubes na decisão diante do Grêmio, no último fim de semana, o Real Madrid voltou aos treinos nesta terça-feira. Sem tempo para descanso, o time espanhol iniciou os trabalhos visando outro duelo importantíssimo: o clássico deste sábado diante do Barcelona.

+ Cristiano Ronaldo construirá hospital pediátrico em Santiago, no Chile

+ Após oito meses afastado por lesão, Rafinha é liberado para reforçar o Barça

+ Messi descarta clima de final para clássico entre Barcelona e Real Madrid

Neste início de preparação, o técnico Zinedine Zidane não pôde contar com seu ataque titular. O português Cristiano Ronaldo, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, e o francês Karim Benzema realizaram apenas um trabalho físico na parte interna do CT do Real.

Os dois, porém, foram apenas poupados e devem estar no gramado normalmente no clássico de sábado, no Santiago Bernabéu. Sem eles, Zidane comandou trabalhos de posse de bola e marcação por pressão, seguido de pequenos coletivos em campo reduzido.

O clássico deste fim de semana é essencial para o Real. Afinal, o time madrilenho é apenas o quarto colocado do Espanhol com 31 pontos, 11 atrás do líder Barcelona, que tem um jogo a mais. Por isso, os comandados de Zidane precisam da vitória se quiserem seguir sonhando com o título.