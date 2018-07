Após título no Paulistão, desmanche vai render pouco ao Ituano

ITU - A festa pela conquista do Campeonato Paulista continuou na segunda-feira para o Ituano. E, para alguns jogadores, a alegria foi ainda maior, já que eles passaram de desconhecidos a cobiçados por grandes clubes do futebol brasileiro. O gestor do Ituano, Juninho Paulista, sabe que terá de reconstruir o time para a disputa da Série D, mas ele não quis pensar nisso na segunda-feira.

Os jogadores e a diretoria viajaram à tarde para São Paulo, onde participaram da festa da Federação Paulista, e depois entraram em férias. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 2 de junho, já que a equipe estreará na Série D só no dia 20 de julho.

Entretanto, vários dos jogadores que brilharam no Paulistão não continuarão no Novelli Júnior. Dos 11 titulares, por exemplo, apenas três têm chance de ficar: os laterais Dick e Denner e o meia Cristian. Os demais serão vistos em breve em times das Séries A e B do Brasileiro. E o pior: o Ituano não deverá ganhar um tostão com a saída da maioria deles.

O volante Josa e o atacante Rafael Silva ficarão sem contrato hoje. No dia 30, vai expirar o vínculo dos zagueiros Alemão e Anderson Salles. O volante Paulinho tem contrato até 20 de maio e outro volante, Jackson Caucaia, vinculado ao clube até dezembro de 2015, está nos planos de Palmeiras e Santos.

O clube alviverde pode levar também Anderson Salles e Rafael Silva. Sport, Vitória e Chapecoense disputam Alemão. O habilidoso Esquerdinha está na mira de Fluminense e Ponte Preta e Josa deve jogar a Série B pelo ABC. Todos poderão sair do Ituano de graça

O clube de Itu pode lucrar algo com a venda do goleiro Vagner, o menos vazado do Paulistão. Ele interessa ao Botafogo e outros clubes também deverão fazer propostas.