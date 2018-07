Após título, Rafa Benitez pede reforços na Inter

Contratado nesta temporada para substituir o português José Mourinho, o espanhol Rafa Benitez vinha enfrentando muitas críticas pela campanha da Inter no Campeonato Italiano e na Liga dos Campeões da Europa. Agora, com a conquista do título do Mundial, ele deve ter um pouco mais de tranquilidade para exercer seu trabalho, mas quer usar o bom momento para pedir reforços.

"A Inter precisa contratar novos jogadores, porque temos vários contundidos", avisou Rafa Benitez, garantindo não se abalar com a pressão que vem sofrendo no cargo. "Estou calmo, motivado e certo de que, se contratarmos alguns reforços, os resultados e o time irão melhorar significativamente. Mas neste momento nós queremos apenas comemorar a conquista desse título."

O técnico espanhol, no entanto, já prometeu procurar o presidente do clube, Massimo Moratti, para conversar sobre reforços. "Fui educado, fiz meu trabalho e recebi as críticas. Mas agora é preciso ter algum apoio e apoio significa contratações", explicou o novo campeão mundial. "Se a Inter quer Rafa Benitez como seu treinador, ele precisa ter 100% de apoio", completou.

Sobre a final deste sábado, quando a Inter conseguiu confirmar o favoritismo, Rafa Benitez destacou o desempenho tático de seus jogadores. "Não foi um jogo fácil. Havia muita pressão pela vitória e tivemos que estar concentrados desde o começo. Nosso adversário era muito perigoso. Mas controlamos a bola e dominamos o meio-de-campo, o que foi decisivo", avaliou o técnico.