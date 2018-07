Após título, San Lorenzo viaja para comemorar com papa

BUENOS AIRES - Após conquistar o título do Torneio Inicial do Campeonato Argentino, o San Lorenzo vai comemorar o fim do jejum de seis anos com o Papa Francisco, torcedor declarado do time de Buenos Aires. Uma delegação do clube viajará rumo à Itália ainda nesta segunda-feira, um dia depois da conquista.

A visita ao Vaticano será liderada pelo presidente Matías Lammens, que terá a companhia do técnico Juan Antonio Pizzi e de alguns jogadores. O clube ainda não divulgou a programação do encontro com o Papa Francisco, que comemorará 77 anos nesta terça-feira.

O San Lorenzo se sagrou campeão pela 15ª vez no domingo, na rodada final do Torneio Inicial. O título veio com o empate com o Vélez Sarsfield, por 0 a 0, e com a igualdade entre Newell''s Old Boys e Lanús, por 2 a 2. Os quatro times tinham chances de título, mas os dois empates acabaram beneficiando o San Lorenzo.

Com o título, o time garantiu a vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O San Lorenzo entrará na competição com a vaga "Argentina 3", assegurando lugar no Grupo 2. Assim, poderá enfrentar o Botafogo, caso o time brasileiro avance da pré-Libertadores. Para tanto, o time carioca precisará vencer o Deportivo Quito (Equador). Unión Española (Chile) e o Independiente José Terán (Equador) completam a chave.