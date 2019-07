Após título, técnica dos Estados Unidos destaca crescimento do futebol feminino

A técnica dos Estados Unidos, a inglesa Jill Ellis, destacou o crescimento do nível técnico do futebol feminino, após a conquista do título de sua seleção sobre a Holanda, neste domingo, em Lyon, na final do Mundial.

Ellis está no comando da seleção norte-americana desde 2014. Ela já treinava a seleção dos EUA no título conquistado no último Mundial, em 2015, no Canadá. "O nível global do jogo das mulheres está crescendo exponencialmente. Foi incrivelmente difícil. As equipes pelas quais tivemos que passar foram algumas das melhores do mundo. Em termos de caminho e nível, isso foi bastante desafiador", ressaltou.

As norte-americanas encerram a Copa do Mundo vencendo os sete jogos que disputaram: Tailândia (13 a 0), Chile (3 a 0), Suécia (2 a 0), Espanha (2 a 1), França (2 a 1), Inglaterra (2 a 1) e Holanda (2 a 0).

Apesar das vitórias convincentes em campo, a treinadora revelou algumas dificuldades enfrentadas pela comissão técnica na montagem do time para disputar o Mundial na França. "Depois de 2016 tivemos que desconstruir e reconstruir a equipe. Isso foi difícil. Mas, para chegar a esse ponto e ver a validação em todo o nosso trabalho, ele fala por si. As pessoas sabem aproximadamente um décimo do que fazemos", disse Ellis, que ainda parabenizou a seleção holandesa. "Parabéns à Holanda. São uma equipe de nível mundial e nos proporcionaram um grande jogo", completou.