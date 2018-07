Após título, titulares do Inter se reapresentam Depois do título do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, o técnico Dunga voltou a ter o grupo todo do Internacional à disposição para o treino desta quarta-feira. Os reservas já vinham treinando desde terça, mas os titulares ganharam um dia a mais de folga e voltaram ao trabalho nesta manhã, para uma atividade técnica.