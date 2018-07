Após título, Zé Ricardo vê Fla com 'desafio enorme' na Libertadores

A torcida do Flamengo ainda festeja o título estadual conquistado neste domingo, mas o técnico Zé Ricardo já pensa no próximo confronto decisivo do time. Será na Copa Libertadores, contra o San Lorenzo, na Argentina, no dia 17. A equipe brasileira precisa de um empate para avançar às oitavas de final da competição sul-americana.

"Ainda temos um desafio enorme pela Libertadores, tem Brasileiro pela frente", diz o treinador, já pensando nos próximos compromissos do time carioca. "São tarefas que precisamos conversar na terça-feira. São objetivos do clube e com certeza tomaremos a melhor decisão."

Depois do título, o elenco do Flamengo ganhou folga nesta segunda. Mas, nesta terça, o grupo já vai se reapresentar. O rápido retorno tem justificativa. Na quarta-feira, o time rubro-negro fará sua estreia na Copa do Brasil, contra o Atlético-GO, no Maracanã, mesmo palco da final de domingo. Depois, a estreia será no Brasileirão, contra o Atlético-MG, no sábado.

"Antes do Brasileiro temos a estreia na Copa do Brasil quarta, também no Maracanã, contra o Atlético-GO. Teremos folga e, se precisar recuperar alguém, na terça a gente se encontra para ver quem tem melhores condições", afirma o treinador, que ganhou força no clube com a conquista do título.

"Todos os setores melhoraram sua performance e isso faz com que o clube cresça. Estamos sempre tentando 'aumentar o sarrafo' para que a gente não caia no comodismo. O clube ainda é empurrado por uma nação maravilhosa que nos apoia desde o início, onde quer que a gente esteja", diz Zé Ricardo, ao agradecer apoio da diretoria e da torcida.