Após títulos, Real Madrid empresta Casemiro ao Porto

O brasileiro Casemiro vai defender o Porto na próxima temporada do futebol europeu. Neste sábado, o Real Madrid anunciou o empréstimo do volante ao clube português por um ano, com opção de aquisição após esse período, por valor não revelado. O time espanhol, porém, incluiu uma cláusula no contrato de recompra do jogador.

A liberação de Casemiro pelo Real Madrid acontece poucos dias depois do clube espanhol anunciar a contratação do meia Toni Kroos, que estava no Bayern de Munique. Reserva no time espanhol, o brasileiro deveria ficar ainda mais sem espaço com a chegada do alemão. Assim, os atuais vencedores da Liga dos Campeões da Europa optaram por emprestá-lo.

Casemiro, de 22 anos, chegou ao Real Madrid em janeiro de 2013, inicialmente para defender a equipe B. As suas boas atuações, porém, o levaram ao time principal, além de permitir que assinasse um contrato por quatro anos.

Na última temporada, Casemiro disputou 25 partidas e faturou os títulos da Copa do Rei e da Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Agora, ele vai prosseguir a sua carreira defendendo o Porto por um ano.