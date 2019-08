Após tomar 3 do Lyon, Monaco leva 3 a 0 do Metz e amplia início ruim no Francês

Depois de escapar do rebaixamento no último Campeonato Francês, o Monaco segue em má fase na competição nacional no início da atual temporada. Após tomar 3 a 0 do Lyon na rodada inaugural diante dos seus torcedores, o time do Principado voltou a perder pelo mesmo placar, desta vez fora de casa. O algoz deste sábado foi o Metz, recém-promovido à elite francesa.

A nova derrota coloca o Monaco na lanterna do torneio. O time da casa contou com dois gols de Habib Diallo para vencer no estádio Saint Symphorien. Renaud Cohade completou a goleada dos mandantes. Os brasileiros Jemerson e Gabriel Boschilia foram titulares da equipe visitante, comandada pelo técnico português Leonardo Jardim. O Monaco jogou com a menos desde os 35 minutos do primeiro tempo, quando Ruben Aguilar foi expulso.

O placar foi aberto logo aos 11 minutos, de pênalti, convertido por Diallo. Depois do cartão vermelho para Aguilar, os anfitriões tiveram diversas oportunidades para ampliar, mas esbarraram na falta de pontaria do ataque.

No segundo tempo, o Metz aproveitou a superioridade numérica e matou o jogo. Aos oito, Diallo ampliou o marcador. Cohade completou o resultado anotando o terceiro aos 21. Com o resultado, o time assumiu a terceira colocação, com quatro pontos.

Em outro jogo válido pela segunda rodada neste sábado, o Nice venceu o Nîmes fora de casa por 2 a 1 e assumiu a vice-liderança do Francês. Wylan Cyprien e Ignatius Kpene Ganago marcaram para os visitantes, enquanto Renaud Ripart descontou para os anfitriões.

O Toulouse também aproveitou para ganhar posições na tabela, chegando ao quarto lugar. Jogando em casa, o time venceu o Dijon pelo placar magro de 1 a 0. Jean-Victor Makengo fez o gol da vitória dos mandantes.

Outro que subiu no campeonato foi o Amiens, que aproveitou o apoio da torcida para superar o Lille, também pela diferença mínima, e ascender para o nono lugar. Sehrou Guirassy foi o autor do tento que garantiu o triunfo.

Em mais uma partida deste sábado no Francês, o Montpellier visitou o Bordeaux e ficou no empate por 1 a 1. Andy Delort abriu o placar para os visitantes, enquanto Josh Maja sacramentou o empate. Já o Nantes recebeu o Olympique de Marselha e o jogo terminou em 0 a 0. Neste domingo, o atual campeão Paris Saint-Germain vai a campo para enfrentar o Rennes, fora de casa, às 16 horas (de Brasília).