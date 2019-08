Após torcida quebrar 66 cadeiras, Palmeiras terá de ressarcir reparos no Pacaembu

Um parte da conta pela eliminação na Copa Libertadores diante do Grêmio, na última terça-feira, já chegou ao Palmeiras na tarde desta quarta. O clube recebeu o aviso da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Seme) de São Paulo que terá de bancar a troca de 66 cadeiras quebradas no estádio do Pacaembu pela torcida alviverde após a derrota do time por 2 a 1. O valor cobrado não foi divulgado.

O número do estrago foi contabilizado na tarde desta quarta, após vistoria realizada no estádio realizada com a presença de um funcionário do clube. Os assentos danificados já foram trocados pela administração do Pacaembu para deixar o local em condições para a partida desta quinta-feira. A seleção brasileira feminina de futebol vai realizar um amistoso com a Argentina, em encontro que marca a estreia da técnica sueca Pia Sundhage.

Parte da torcida do Palmeiras quebrou as cadeiras para demonstrar revolta com a eliminação do time na Libertadores. Após vencer o jogo de ida do Grêmio por 1 a 0 e abrir o placar na volta, com Luiz Adriano, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari levou a virada, com gols de Éverton e Alisson, e deu adeus à competição continental.

Uma festa inesquecível! A primeira vitória do @Gremio contra o @Palmeiras dentro do Pacaembu na história acabou assim! #Tricolor na semi! #Libertadores pic.twitter.com/aU1WP1yy4r — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 28, 2019

Segundo a Seme, as cadeiras foram rapidamente trocadas pois o Pacaembu tem um estoque de assentos guardados exclusivamente para substituições em casos emergenciais. A partida entre Palmeiras e Grêmio não foi realizada no Allianz Parque pois a arena recebeu recentemente o show da dupla Sandy e Junior no último dim semana.

Em agosto do ano passado o Santos passou por situação idêntica. A equipe foi eliminada pelo Independiente, da Argentina, pela Copa Libertadores, e após a partida houve uma confusão no Pacaembu. O balanço feito no dia anterior foi de 266 cadeiras quebradas. Pelo estrago, o clube da Vila Belmiro teve de pagar R$ 28 mil à administração do estádio.