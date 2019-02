Após tragédia, Ferj diz que não há clima para Fla-Flu e chama clubes para reunião

A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) afirmou na manhã desta sexta-feira, após o incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e deixou 10 mortos e três feridos - um deles em estado grave -, que não há mais clima para a realização do clássico entre o time rubro-negro e o Fluminense, pela semifinal da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca -, marcado para este sábado, às 19 horas, no estádio do Maracanã.

"A Ferj lamenta a tragédia ocorrida no CT do Flamengo e se solidariza com as famílias. A Ferj informa que não há clima para a realização do Fla-Flu e está convocando, para reunião pela manhã, Fluminense, Fla e a TV detentora dos direitos do Carioca para decidir sobre o caso", informou a entidade em suas redes sociais.

Esta reunião definirá o provável adiamento do Fla-Flu para uma data a ser marcada posteriormente. O mesmo pode acontecer com a outra semifinal da Taça Guanabara, entre Vasco e Resende, que está programada para este domingo, às 17 horas, também no Maracanã.

O Fluminense também se manifestou sobre o ocorrido e prestou a sua solidariedade com o rival. "O Fluminense Football Club lamenta profundamente o incêndio ocorrido no Ninho do Urubu e se solidariza com a dor do Clube de Regatas do Flamengo. Nossos pensamentos estão com as vítimas e seus familiares", escreveu o clube tricolor.

Na tragédia, os bombeiros foram acionados às 5h17 da manhã. Por volta das 7 horas, as chamas foram controladas, mas ainda não há informações sobre quem são os mortos e a situação de todos os feridos. Imagens aéreas divulgadas pela TV Globo mostraram uma parte da área do CT completamente destruída.

Um dos três feridos se chama Cauã Emanuel Gomes Nunes. Ele tem 14 anos, é de Fortaleza e mora no Rio de Janeiro há três anos. Os outros dois garotos que estão internados são Jonathan Cruz Ventura e Francisco Diogo Bento Alves.

"A gente tem o local, que é o alojamento, onde os jogadores da base do Flamengo dormiam. A identificação das vítimas é feita posteriormente pela Polícia Civil", disse o tenente coronel do Corpo de Bombeiros Douglas Henaut, em entrevista à TV Globo. Ainda de acordo com os bombeiros, os garotos estavam dormindo na hora do acidente.